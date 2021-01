Hongkong (ots/PRNewswire) - Heute wurde WaveShark, eine globale Marke für elektrische Surfbretter, gemeinsam mit zwei neuen Produkten vorgestellt - dem WaveShark Jetboard und dem WaveShark Foil.Abenteuer- und Extremsportarten gelten als ein risikoreiches Hobby, das Outdoor-Enthusiasten und unkonventionellen Trendsettern vorbehalten ist. Wie wäre es, wenn Produkte, die den Mindset und die aktuelle Weise, wie Wassersport getrieben wird, verändern, die Eintrittsbarriere für den Abenteuerspaß senken könnten?Der globale Markt für Bootsfahrt, Surfen und Extremsportarten bringt es auf einen Marktwert von mehreren hundert Milliarden USD. Das wachsende Interesse durch Wassersportler führt hierbei zur Innovation in Bezug auf erneuerbare Energielösungen, Produktsicherheitstests und hydrodynamischem Design. WaveShark übererfüllt die Erwartungen in diesen Bereichen und definiert hierdurch den Industriestandard neu.Das WaveShark Jetboard, ist ein innovatives elektrisches Surfboard oder Jetboard, welches für Hochgeschwindigkeits-Wassersport entworfen wurde. Nach dem Motto "Born to Thrill" bietet es ein ganz neues Surferlebnis. Es kann seine Höchstgeschwindigkeit von 60km/h in nur 3 Sekunden erreichen und liefert ultimative Ergebnisse bei Jetboard Power und Leistung.Das WaveShark Foil, ein elektrisches Hydrofoil Surfboard, setzt den Akzent auf einer ruhigen und natürlichen User-Experience. Im Gegensatz zu den Hochgeschwindigkeitsmodi des WaveShark Jetboard bietet das WaveShark Foil das fast spirituelle Erlebnis, über das Wasser zu fliegen oder "über den Horizont hinaus zu sehen". Das elektrische Surf-Hydrofoil gleitet nur so übers Wasser, ohne große Wellen zu schlagen. Der Geräuschlevel des Geräts ist nahezu unhörbar und gestattet es dem User, die Umgebung umso mehr aufzusaugen und das Erlebnis zu genießen. Das neue WaveShark Foil bietet bis zu 120 Minuten Batteriezeit - die längste Fahrzeit unter allen gängigen Hydrofoils auf dem Markt.WaveShark integriert seine Produktion. Das bedeutet, dass WaveShark Design, Herstellung und Prüfung jeder einzelnen Komponente intern vornimmt, um konsistente, verlässliche Produktqualität bieten zu können. Eine Vielzahl an Tests, wie eine dynamische Dichtheitsprüfung, Salzsprühnebelprüfung und ein Vibrationstest werden durchgeführt, um Wasserfestigkeit, Sicherheit und Stabilität sicherzustellen.Beide WaveShark Produkte sind tragbar und verfügen über ein modulares Design, welches perfekt für saisonale Trips der internationalen Surfcommunity geeignet ist, und die Anforderungen an die Wartung sind niedrig. Beide Boards bestehen aus ultra-leichter Kohlefaser. Das geringe Gewicht und die richtige Materialienfestigkeit bietet hohe Reaktionsfreudigkeit bei Kurven und Schnitten. GPS-Positionierung und die intelligente Fernsteuerung machen es WaveShark leicht sich anzupassen."WaveShark richtet sich auf den Amateurmarkt aus und möchte, dass jeder in den Genuss des ultimativen E-Surfing-Erlebnisses kommen kann", sagte Wally Zheng, der Gründer von WaveShark, "deswegen haben wir Produkte geschaffen, die auf intelligenten Technologien und integrierter Produktion basieren. Vom Konzept bis zu Sicherheitstests, wir haben all unsere Energie in jeden Aspekt dieser beiden Produkte investiert. Auch weiterhin wird WaveShark in Bezug auf Produktqualität, Lieferzeit und Benutzererfahrung alles daran setzen, die weltweit führende Marke im Wassersport zu werden."Aufruf an alle, die einen außergewöhnlichen Lifestyle haben: WaveShark sucht Global Brand Ambassadors. Ausgewählte Mitglieder erhalten Rabatte auf Produkte, die sie erwerben, exklusive 1:1 Trainings und eine Community mit Top-Playern, in der jeder einen Unterschied machen kann. Registrieren (https://www.waveshark.com/ambassador) Sie sich noch heute.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1424298/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1424297/2.jpgPressekontakt:PR-KONTAKTSherry LiuWaveSharkmarketing@waveshark.comOriginal-Content von: WaveShark Intelligent Tech(HK) Co., Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152329/4820356