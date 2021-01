Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Coronavirus-Krise hat sich auch in Japan wieder verschärft, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.In Tokio und in weiteren Präfekturen habe erneut der Notstand ausgerufen werden müssen. Damit komme es zwar nicht zu einem wirklichen harten Lockdown, die Lage sei aber angespannt und es bestehe die Sorge vor einer möglichen Überlastung des japanischen Gesundheitssystems. ...

