Die Müllverbrennungsanlage (MVA) in Hamm soll durch eine fünfte Linie erweitert werden. Das haben die Gesellschafter des so genannten MVA-Hamm-Verbundes beschlossen, ist einer Ratsvorlage der Stadt Hamm von Mitte Dezember zu entnehmen. Der fünfte Ofen soll als "Kapazitätserhaltungslinie" (KEL) nach derzeitigen Planungen Anfang 2024 in Betrieb gehen. Die MVA Hamm gehört zu unterschiedlichen Anteilen ...

