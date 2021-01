"Wir haben bisher große Fortschritte gemacht, und ich freue mich darauf, in der dritten Runde der Verhandlungen einen Gang höher zu schalten", sagte die britische Handelsministerin Liz Truss am Montag. Weitere Zitate "Neuseeland ist ein wichtiger Verbündeter, der unseren Glauben an freies Unternehmertum, Demokratie und die Bedeutung, hart gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...