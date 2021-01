Die Ölpreise haben am Montagvormittag etwas zugelegt. Gegen 11.00 Uhr stand der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 55,78 US-Dollar und damit rund 0,7 Prozent höher als zuletzt am vergangenen Freitag.Am Markt war von einem impulsarmen Handelsauftakt die Rede. Am vergangenen Freitag waren die Ölpreise noch klar unter Druck geraten, nachdem die US-Regierung einen Anstieg der ...

