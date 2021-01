Hannover (www.anleihencheck.de) - Die zweite Infektionswelle dürfte die Eurozone nach mechanistischer Interpretation wie erwartet im Winterhalbjahr zurück in die Rezession schicken, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.Allerdings hätten die im vergangenen Monat gemeldeten Wirtschaftsdaten auf eine etwas höhere Resilienz der europäischen Wirtschaft im Schlussquartal hingewiesen als dies bei der Vorlage der letzten EZB-Projektionen Anfang Dezember noch befürchtet worden sei. Insbesondere die relative Stärke im Industriesektor dürfte bis zum Jahresende angehalten und dazu beigetragen haben, dass die negativen Auswirkungen der Lockdown-Maßnahmen in der Eurozone zumindest teilweise kompensiert worden seien. ...

