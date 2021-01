Linz (www.anleihencheck.de) - Obwohl Japan von der Covid-Pandemie weniger hart getroffen wurde als andere Industrienationen, ist dessen Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2020 stark um über 5 Prozent eingebrochen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der jüngst markierte 30-Jahreshoch im Aktienindex Nikkei könnte darüber hinwegtäuschen, dass die Erholung bisher schleppend verlaufe. Durch die gefallenen Energiepreise sei die Inflation, welche seit Jahrzehnten trotz zahlreicher Maßnahmen nicht von der Nulllinie wegzubekommen scheine, in den negativen Bereich gedrückt worden. Seitens der Notenbank (BoJ) seien kaum Impulse zu erwarten. Diese habe in den letzten Jahren beinahe alle Register an expansiver Geldpolitik gezogen, um mit Nullzinsen, Wertpapierkäufen, Krediten und einer Zinskurvenkontrolle dem "Deflationsgespenst" Einhalt zu gebieten. ...

