Single Pair Ethernet, kurz SPE, gehört zu den Trends in der Automatisierung. Markanter Vorteil von SPE ist die von der Leit- bis zur Feldebene durchgängige IP-basierte Kommunikation mit einem einheitlichen Protokoll-Standard, bei dem es keine Gateways für die Umsetzung auf andere Protokolle braucht. Nebenbei soll SPE Kosten sparen und die Installation vereinfachen. Die Eierlegende Wollmilchsau also? Aus 4 mach 1: Wie funktioniert Single Pair Ethernet? Mit Single Pair Ethernet (SPE) drängt eine Technologie aus der Automobilindustrie in den Markt der industriellen Automatisierung, die TCP/IP-basierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...