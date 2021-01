Die Markteinführung wichtiger Produkte wird gerne von langer Hand vorbereitet und mit einer Marketing-Kampagne begleitet. So macht es gerade B&R, die auf der SPS Connect die Einführung eines neuen Transportsystems ankündigten. Bis dato gibt es dazu lediglich eine Animation auf youtube, die - gemessen an den etwa 150.000 Aufrufen (Stand 25.1.) - großes Interesse findet. Der Big Bang findet am 27. Januar 16:00 statt. Transportsysteme in, an und um Maschinen herum - auf den ersten Blick hat das Thema keine große Strahlkraft. Für künftige Produktivitätssteigerungen vieler Fertigungsanlagen sind sie ...

