DJ FU Fonds - Bonds Monthly Income (HAFX9M): Weiterer Wertbeitrag durch vorzeitige Rückzahlung der 9,875%-GSL-Anleihe

Gronau (pts017/25.01.2021/12:15) - Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG verwaltete monatlich ausschüttende Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat durch die vorzeitige Rückzahlung der 9,875%-Global Ship Lease-Anleihe zu 102,469% des Nennwertes ein weiteres Investment erfolgreich abgeschossen.

Aktives Management sichert hohe laufende Erträge sowie Kursgewinne

Nachdem Ende 2020 bereits eine Teilrückzahlung zu 102% und ein Rating-Upgrade erfolgte, wurde die Anleihe nun wie erwartet zu 102,469% zurückgezahlt. Neben den Zinsen in Höhe von 9,875% p.a. wurde auch ein Kursgewinn realisiert.

Reedereien profitieren vom Container-Boom

Der sprunghaft gestiegene Onlinehandel hat während des Lockdowns die Nachfrage nach Containertransporten aus China deutlich steigen und die Frachtraten explodieren lassen. Hiervon profitieren sowohl die Containerreedereien als auch die Chartergesellschaften wie Global Ship Lease.

Norbert Schmidt (Fondsmanager): "Wir haben die 9,875%-Global Ship Lease-Anleihe frühzeitig als äußerst attraktives Investment in das Portfolio unseres Anleihenfonds aufgenommen. Wir haben die Trendwende in der Containerschifffahrt im Sommer 2020 frühzeitig erkannt und uns entsprechend positioniert. Das Rating-Upgrade von S&P sowie die vorzeitige Rückzahlung zu über pari bestätigen unsere Arbeit."

Gerhard Mayer (Fondsmanager): "Unsere Investoren können sich über ein weiteres Investment freuen, bei dem eine Rückzahlung zu über 100 Prozent des Nominalwertes erfolgte. Mit den ausgewählten Anleihen im Portfolio haben wir die Grundlage für die Nachhaltigkeit der monatlichen Ausschüttungen gelegt."

Verlässlichkeit: 17 Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil und Monat ausgeschüttet

Seit Fondsstart konnte ausnahmslos in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden. Aufgrund der hohen Ertragskraft erfolgen alle Ausschüttungen allein aus den laufenden Erträgen und nicht aus der Substanz.

Fondskauf bei allen Banken und Sparkassen möglich

Anleger können den FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei allen Banken und Sparkassen täglich kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/ fu-bonds-monthly-income

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch deren Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 auch 2020 als "Beste Vermögensverwalter 2020" ausgezeichnet Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Beste Vermögensverwalter 2019" und zum zweiten Mal in Folge auch in diesem Jahr als "Beste Vermögensverwalter 2020" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet.

Hinweis zur Beachtung Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot, einen Rat noch eine Empfehlung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Information von getätigten oder möglichen noch zu tätigenden Aktivitäten. Die Informationen oder Aussagen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Angaben zu Zinssätzen, Kursen, Preisen oder anderen Informationen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und enthalten keine Aussagen über zukünftige Preise, Gewinne, Verluste oder Entwicklungen. Die Pressemeldung wird mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte trotz sorgfältigster Kontrolle keine Gewähr übernehmen.

Pressekontakt: Heemann Vermögensverwaltung AG Bösingbachstiege 4 48599 Gronau Tel.: 07263 - 408269 E-Mail: presse@heemann.org Web: http://www.heemann.org

