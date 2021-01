MAN hat die Ergebnisse von Testfahrten seines Verteiler-Lkw eTGM in München vorgelegt. Die Probefahrten im Rahmen des Projekts ZEUS ("Zero Emission off-peak Urban?Deliveries") konnten laut dem Hersteller demonstrieren, dass sich Elektro-Lkw in Innenstädten zu sensiblen Uhrzeiten gut einsetzen lassen. Kurz zur Einordnung: Das Ziel des im Oktober 2019 angelaufenen Projekts ZEUS ist die Entwicklung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...