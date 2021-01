Der deutsche Leitindex war heute Morgen positiv in die Woche gestartet. Doch in der Zwischenzeit hat sich das Blatt gewendet und die Bären haben das Zepter an der Frankfurter Börse übernommen. Die Marke von 13.900 ist Makulatur, und auch die Unterstützung bei 13.800 hat nicht gehalten. Mittlerweile droht ein Bruch der 13.700 und damit weitere Verluste. So sichern sich Anleger dagegen ab.Bereits am Freitag mussten die Bullen einen Angriff der Bären abwehren. Erfolgreich. Nach dem kurzzeitigen Fall ...

