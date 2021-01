Brent C.O. verstand es auch in den letzten Handelstagen, die psychologisch wichtige Marke von 50,0 US-Dollar zu verteidigen. Die gute Nachricht vorweg: Brent C.O. verstand es auch in den letzten Handelstagen, die psychologisch wichtige Marke von 50,0 US-Dollar zu verteidigen. Allerdings verlor die Aufwärtsbewegung deutlich an Schwung. Das nächste wichtige Etappenziel - der Bereich von 60,0 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...