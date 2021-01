Berlin - Sonntags wird in Deutschland weniger gegen Corona geimpft. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), die die dts Nachrichtenagentur ausgewertet hat.



Demnach wurden an den fünf Sonntagen seit Beginn der Impfkampagne vor fast einem Monat im Durchschnitt jeweils rund 37.500 Erst- oder Zweitimpfungen verabreicht. Die letzte Position unter den Wochentagen bleibt auch, wenn man Sonntag, den 27. Dezember, den offiziell ersten Tag der Impfkampagne ausklammert. Mit rund 81.400 Impfungen ist der Mittwoch der mit Abstand am meisten genutzte Wochentag und beliebter als Dienstag (64.600), Donnerstag (70.700) oder Freitag (72.100 Impfungen durchschnittlich). Der Montag ist der am zweitwenigsten genutzte Wochentag (50.600) und noch hinter dem Samstag (59.500 Impfungen durchschnittlich).

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de