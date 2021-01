Die Flotte der rumänischen Stadt Târgu Jiu wird um elf Oberleitungsbusse von Solaris aufgestockt. Die Exemplare des Typs Trollino 12 sollen Fahrgäste in der am Fuße der Karpaten liegenden 80.000-Einwohner-Stadt von Anfang 2022 an befördern. Der Auftragswert beläuft sich auf knapp 4,5 Millionen Euro. Den Zuschlag hat Solaris im Zuge einer Ausschreibung des Ministeriums für Öffentliche Arbeiten, Entwicklung ...

