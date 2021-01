"Die eSim-integrierten LTE/LPWAN-IoT-Module von Cavli werden als allererste drahtlose Kommunikationslösung in Indien entwickelt und hergestellt und IoT-Anwendungen in Smart Cities, der Automobilindustrie, den Branchen Energie und Versorgung, Produktion, Gesundheitswesen und Landwirtschaft rund um die Welt versorgen."

Cavli Wireless steht für die Herstellung und Fertigung von LPWAN-, LTE- und 5G-IoT-Modulen in Indien in Partnerschaft mit GCT Semiconductor und lizenzierte die Chipsätze. Dies wird die allererste Initiative zum Ankurbeln der Herstellung von industrietauglichen LTE/LPWAN-IoT-Modulen in Indien sein. Indien ist ein aufstrebender Knotenpunkt in der IoT-Produktentwicklung für den globalen Markt und ein in Indien konzipiertes, entwickeltes und hergestelltes IoT-Modul sind für den bestehenden Kundenstamm von Cavli erfreuliche Neuigkeiten.

C42GM is a single-mode LTE CAT M1/NB1/NB2 (upgradable to Release 14) compatible Smart Cellular Module based on 3GPP Release 13, that comes with an integrated eSIM. C42GM has a healthy battery life profile of ten years due to Deep Sleep Mode capability. It also comes with integrated GNSS, Bluetooth 4.2 Sigfox. The integrated eSIM coupled with Cavli Hubble Global Connectivity ensures the module can be deployed across the globe, making it an ideal solution for logistics, automotive, vehicle tracking systems and more (Photo: Business Wire)