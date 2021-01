Die Wall Street hat die Amtsübergabe der US-Präsidentschaft an Joe Biden mit neuen Rekorden gefeiert. Und auch zum Start in die neue Wochen stehen die Börsenampeln auf Grün. Denn auch in Asien streben die Börsen weiter gen Norden. In erster Linie ist und bleibt die Börsen-Hausse vor allem liquiditätsgetrieben. Doch jetzt gibt es zusätzlich wohl wieder frische Impulse von den führenden Unternehmen. Vor allem der IT-Sektor sollte erneut die Erwartungen der Analysten schlagen können. Schließlich fließen ...

