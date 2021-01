DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

Nass Valley Gateway gibt Angebot von 30 neuen Produkten einschließlich aromatisierter zum Rauchen aufbereiteter Hanfprodukte, einer CBD-Kosmetiklinie und eines erweiterten Sortiments für Haustiere bekannt



25.01.2021 / 17:05

Nass Valley Gateway gibt Angebot von 30 neuen Produkten einschließlich aromatisierter zum Rauchen aufbereiteter Hanfprodukte, einer CBD-Kosmetiklinie und eines erweiterten Sortiments für Haustiere bekannt Die Analysen vom Januar 2021 zeigen, dass die CBD-Produktreihen von Nass Valley im vierten Quartal 2020 eine Steigerung von 326 % bei der Konversionsrate zum Gewinn neuer Kunden über die E-Commerce-Sites des Unternehmens aufweisen VANCOUVER, British Columbia - über NewMediaWire -- Nass Valley Gateway LTD. (NVG), (CSE: "NVG.CN"); (OTC Pink: NSVGF) (Frankfurt: "3NVN"), ein Vertreiber von erstklassigen THC-freien, Broad- und Full-Spectrum-CBD-Konsumgütern, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen sein CBD- und Hanfproduktangebot während des ersten Quartals 2021 von 8 auf 30 Artikelpositionen erweitern wird. Nass Valley Gardens-Produkte umfassen nun auch aromatisierte zum Rauchen aufbereitete Hanfprodukte, Bade-, Schönheits- und Hautpflegeprodukte sowie zusätzliche Produkte für Haustiere. Als Reaktion auf die Wünsche seiner Kunden und seiner Partner bei den größten Verkaufskanälen hat Nass Valley Gateway in eine größere Produktauswahl investiert, um seine Fähigkeit zu steigern, neue Kundenkreise zu erschließen. Die neuen rauchbaren Hanfprodukte von Nass Valley werden in drei Geschmacksrichtungen angeboten: Natur, Menthol und Kirsche. Die Sorten Menthol und Kirsche werden über eine "Klick"-Technologie im Filter verfügen, die der Nutzer drückt, um das gewünschte Aroma freizusetzen. Zu den neuen Bade-, Schönheits- und Hautpflegeprodukten zählen CBD-haltige Gesichtsfeuchtigkeitscremes, Masken, Körperbutter, Gesichtswasser und ein Brown Sugar Scrub für das Peeling. Das Haustiersortiment beinhaltet jetzt CBD-Haustier-Shampoo und -Pfotensalbe sowie Isolate und Broad-Spectrum-Öl und -Leckerlis sowohl für Hunde als auch für Katzen. Michael Semler, CFO des Unternehmens, erklärte: "Das größere Produktangebot von Nass Valley Gardens wird wiederum das Umsatzwachstum fördern, indem eine erheblich umfangreichere Palette von Produkten für die sich entwickelnden Ansprüche unserer CBD-Konsumenten bereitsteht." ÜBER NASS VALLEY GATEWAY LTD: Nass Valley Gateway LTD (NVG) ist ein an der Canadian Securities Exchange (CSE) notiertes Unternehmen, das sich auf den Anbau, die Gewinnung und den Verkauf von biologischen, nicht genetisch veränderten, auf REIN NATÜRLICHEN SAMEN basierenden CBD-Produkten für Menschen und Haustiere spezialisiert hat. CBD-Produkte von Nass Valley werden unter der Marke eines verbundenen Unternehmens, "Nass Valley Gardens", über den Einzel- und Großhandel, Direktmarketing und digitale Vertriebskanäle verkauft. Es gelten die Safe Harbor-Bestimmungen. Die CSE und ihre Regulierungsdienstleister haben die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft noch übernehmen sie Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit. Unternehmen: Nass Valley Gateway Ltd.

422 Richards Street, Suite 170

V6B 2Z4 Vancouver

Kanada

E-Mail: info@nassvalleygateway.com

Unternehmenswebsite: www.nassvalleygateway.com

Produktwebsite: www.nassvalleyproducts.com Investor Relations

Michael Semler.

+1 (609) 651-0032

Michael.s@nassvalleygateway.com

Notiert: Im Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg,

Stuttgart, Toronto

