Corona hat 2020 weite Teile der internationalen Immobilienmärkte in Mitleidenschaft gezogen. Doch nach der "kurzfristigen Unsicherheit" soll heuer eine spürbare Belebung einsetzen, erwartet der Gewerbeimmo-Berater CBRE. "Aufgrund der Einführung von Impfstoffen gehen wir von einer nachhaltigen Erholung ab Mitte 2021 aus", so Jos Tromp, Head of Research Continental Europe. Das Investitionsvolumen dürfte ...

