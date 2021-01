Der Leitindex verliert 0,05% auf 10'925,70 Punkte. Ihm spielte zu Wochenbeginn vor allem seine defensive Ausrichtung in die Hände.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem andauernden Auf und Ab kaum verändert geschlossen. Damit schlug er sich deutlich besser als andere Börsenplätze, die happige Abgaben verbuchten. Dem Leitindex SMI spielte zu Wochenbeginn vor allem seine defensive Ausrichtung in die Hände. Denn die Coronapandemie beherrscht vermehrt wieder das Treiben an den Märkten.

