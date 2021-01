"Die Handelsempfehlung, den US-Dollar gegenüber einem gleichgewichteten Korb aus dem kanadischen Dollar und dem australischen Dollar zu shorten, ist nach wie vor unser Favorit, um unsere über dem Konsens liegende Einschätzung des globalen Wachstums in den G10-FX auszudrücken", so die Analysten von Goldman Sachs in ihrer jüngsten Kundenmitteilung. Wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...