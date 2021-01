Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Globale Industrie- und Menschenrechtsführer, darunter A.P. Møller - Mærsk, BP, BW, Cargill, COSCO, DOW, Euronav, MISC, NYK, Rio Tinto, Shell, Trafigura, Unilever und Vale unterzeichnen die Neptune Declaration on Seafarer Wellbeing and Crew Change in einem weltweiten Aufruf zum Handeln, um die durch Covid-19 verursachte, noch nie dagewesene Krise der Besatzung zu beenden.

Original-Content von: Neptune Declaration, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152464/4821363

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de