Xiaomi Inc.: Schwierigere Zeiten brechen an!

Xiaomi Inc. (ISIN: KYG9830T1067) Für die Aktie der Xiaomi Inc. hatte ich in der letzten Betrachtung eine Korrektur in Aussicht gestellt. Im Zuge dieser Bewegung sollte der Anteilsschein bis zur 0.62-Unterstützung bei 3.00 Euro fallen. Von diesem Niveau aus sollte sich eine spürbare Erholungsphase einstellen, mehr indes auch nicht. Die zwischenzeitliche Performance konnte beide Elemente dieser Lesart exakt nachvollziehen, woraufhin die bisherige Wellenzählung im Tenor erhalten blieb. Diese Aussage ...

