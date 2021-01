Die großen europäischen Energieriesen zeigen, dass ihre Ziele zur Klimaneutralität bis zum Jahre 2050 mehr sind als nur Lippenbekenntnisse. So hat gestern Shell erneut ein Unternehmen übernommen, dass für den Wandel hin zur Elektromobilität steht. Und auch BP hat bereits bemerkenswerte Schritte getätigt. So meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Unternehmenskreise, dass BP nun die Zahl der Mitarbeiter im Explorationsgeschäft, in dem nach neuen Öl- und Gasvorkommen gesucht wird, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...