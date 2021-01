Die Analysten der Baader Bank haben die Aktien von Puma auf VERKAUFEN abgestuft und auch das Kursziel von 90 auf 80 Euro gesenkt. Die Anleger hegten immer noch zu hohe Erwartungen an die Aktien des Sportartikelherstellers, so die Experten in einer am Montag vorliegenden Studie. Weltweit betrachtet sei etwa die Hälfte der eigenen Filialen coronabedingt geschlossen, so dass der Start ins neue Geschäftsjahr wohl enttäuscht haben dürfInsofern seien die Aktien aktuell hoch bewertet. ____________________________________________________________________________ ...

