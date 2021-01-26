BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 54 (51) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT AEROPORTS DE PARIS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 110 (85) EURBERENBERG SENKT FLUGHAFEN ZURICH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 146 (147) CHFBERENBERG SENKT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1720 (1800) PENCE - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 304 (280) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 14,20 (13,50) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 45 (41) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT SWEDISH MATCH AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 750 (700) SEKDEUTSCHE BANK HEBT REMY COINTREAU AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 185 (149) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 44,90 (44,00) EUR - 'NEUTRAL'RBC HEBT ZIEL FÜR ACCIONA AUF 140 (115) EUR - 'OUTPERFORM' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 55 (50) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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