The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.01.2021
ISIN Name
LU0043389872 UBS(L)EQ.-CANADA CAD P-A
DE000DK0N957 DEKA AUD FESTZINS 18/21
DE000A1YC3L3 BD.LAENDER 44 LSA 14/21
DE000LB0VQ62 LBBW STUFENZINS 14/21
AT0000A14HY1 ERSTE GP BNK 14/21MTN1251
DE000A2DASD4 DT.PFBR.BANK MTN.35270
AT000B120365 ERSTE GP BNK 14-21 1247
AT0000A14HV7 ERSTE GP BNK 14-21 FLR
DE000HLB4V13 LB.HESS.-THR. IHS 19/21
XS1760094034 CADES 18/21 MTN REGS
DE000A1VXS09 VW 20/29.01.21
DE000HLB3852 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/20
XS0225115566 BBVA SA 05/UND.FLR
DE000BLB05Y7 BAY.LDSBK.PF.S.10094
DE000NLB1J93 NORDLB KOMBIANL. 01/13