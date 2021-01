Der Hunger der Welt nach Rohstoffen ist ungebrochen. Die Preise für Öl der Sorten WTI und Brent steigen seit Monaten unabhängig von der staatlichen Förderung erneuerbarer Energien unablässig an. Der Bedarf an Lithium im Zuge der Herstellung von Batterien ist ungebrochen hoch und Kupfer wird verstärkt in der industriellen Produktion nachgefragt. Wie können Anleger den Rohstoffboom für sich nutzen?Anleger, die nicht direkt in Commodities investieren wollen, kaufen die Aktien von Rohstoffförderern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...