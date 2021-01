Die mahnenden Stimmen, die in diesen Tagen vor einem Rücksetzer warnen, nehmen zu. So haben sich vor allem einzelne Tech-Titel deutlich von den fundamentalen Rahmenbedingungen abgekoppelt, was sich nicht zuletzt an einem KGV von 1.700 bei Tesla Motors offenbart hat. Auch diverse Wasserstoff-Aktien sind zuletzt deutlich nach oben geklettert und offenbaren Anzeichen einer Überhitzung. Allerdings sollte man nicht zu dem pauschalen Ergebnis kommen, dass alle Aktien teuer sind. Sicherlich gibt es den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...