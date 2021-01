Tesla will in seiner geplanten Batteriezellenfabrik in Grünheide bei Berlin laut Insidern eine Massenproduktion mit neuer Technologie aufbauen. In der Fabrik soll nach Angaben aus Branchenkreisen vom Montag ein neuer Zelltyp produziert werden, der sechsmal mehr Leistung hat. Geplant sei die Herstellung von Trockenelektroden, die mit deutlich weniger Flächenverbrauch und Energieaufwand auskämen. Trotz der news bleibt die UBS bei ihrem Kursziel von 325 Dollar für die Aktie.Die Batteriefabrik soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...