Sicheres Bezahlen in Asien mit neuester 3-D Secure Technologie: Omise integriert das EMV 3DS 2.2 Protokoll mit Netceteras 3DS Server



26.01.2021 / 09:09





Medienmitteilung

Zürich und Singapur, 26. Januar 2021

Sicheres Bezahlen in Asien mit neuester 3-D Secure Technologie

Omise integriert das EMV 3DS 2.2 Protokoll mit Netceteras 3DS Server

Der Payment Service Provider Omise hat den 3-D Secure Server von Netcetera implementiert, um Online-Zahlungstransaktionen in der APAC-Region zu sichern. Netcetera, ein Marktführer für digitale Zahlungslösungen, bietet zertifizierte Produkte für die 3DS-Zahlungsabwicklung und fördert die sichere und reibungslose Authentifizierung der Konsumenten. Mit dem Go-Live Anfang Januar 2021 gehört Omise zu den ersten PSP-Kunden, die das neueste EMV(R) 3DS 2.2 Protokoll implementieren und damit die Freigaberate für Transaktionen erhöhen und Betrug reduzieren können.



PSPs, Händler und Acquirer müssen das Risiko für nicht-authentifizierte Transaktionen, damit verbundene Rückerstattungen und entgangene Umsätze reduzieren, gleichzeitig einen reibungslosen Ablauf etablieren und die Erfahrung der Karteninhaber beim Online-Shopping verbessern. Die richtige Balance zwischen Sicherheit und Komfort zu finden, ist eine Herausforderung.

Um diese Herausforderung erfolgreich zu meistern, entschied sich Omise für die Implementierung der netzwerkzertifizierten und PCI-kompatiblen Netcetera 3-D Secure Server On Premise-Lösung. Sie gehören zu den ersten PSPs, die den 3DS-Server mit dem neuesten Protokoll EMV 3DS 2.2 implementieren. Jatuporn Pinnuvat, Head of Product Innovation bei Omise, sagt: «Nach einer gründlichen Evaluation verschiedener Anbieter und Produkte haben wir uns für Netcetera mit ihrem flexiblen, agilen und unabhängigen Zahlungsangebot entschieden. Wir halten ihren 3DS-Server für das zuverlässigste und praktikabelste Produkt, um sichere und bequeme Transaktionen zu unterstützen. Die Implementierung verlief reibungslos und effizient, und wir konnten dank der umfassenden technischen Dokumentation, den lehrreichen Webinaren und dem professionellen Support von Netcetera viel Zeit und Aufwand sparen.»

Mit ihrer starken Präsenz, die Tausende von Händlern in der APAC-Region bedient, ist Omise ein wichtiger Akteur in der Zahlungsbranche und treibt zusammen mit Netcetera die Sicherheit und den Komfort von Online-Zahlungen voran. Kiril Milev, Managing Director des Netcetera-Standorts in Singapur, sagt: «Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren zertifizierten und wegweisenden Produkten einen Mehrwert für die Zahlungsbranche schaffen und den E-Commerce-Zahlungsverkehr vorantreiben können. Mit der Implementierung bei Omise stärken wir unser Geschäft in der APAC-Region». Ivan Ong, bei Netcetera verantwortlich für Vertrieb und Geschäftsentwicklung in der Region, ergänzt: «Wir streben danach, unsere Produkte laufend an neue Vorschriften und Protokolle anzupassen und gehören immer zu den Ersten, die konform sind. Wir freuen uns, Omise zu unseren Kunden zu zählen und dass sie mit dieser Implementierung unseres Servers mit dem neuesten 3DS 2.2-Protokoll an vorderster Front stehen.»



Note:

EMV(R) is a registered trademark in the U.S. and other countries and an unregistered trademark elsewhere. The EMV trademark is owned by EMVCo, LLC.



Medienkontakt:

Netcetera

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2.000 Banken und Issuer, und 150'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit 700 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit weiteren Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.

Weitere Informationen: netcetera.com

Über Omise

Omise wurde 2013 gegründet und ist eine Zahlungsplattform, die Unternehmen eine moderne End-to-End-Infrastruktur für die Annahme, Verarbeitung und Auszahlung von Zahlungen im Internet bietet. Durch die Zusammenarbeit mit Omise haben Händler Zugang zu leistungsstarken Zahlungstools, umfassenden Risikomanagementlösungen sowie einer Anbindung an Kartennetzwerke und die bevorzugten Zahlungsmethoden der Verbraucher. Omise ermöglicht Umsatzsteigerungen und nahtlose Zahlungserfahrungen im Online-, In-Store- und In-App-Bereich.

Omise ist in Thailand, Japan und Singapur vertreten. Das Unternehmen ist heute die Zahlungsplattform der Wahl für Tausende von Marken.

Weitere Informationen: omise.co