Die aktuell längste Serie: Stratasys mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 42.63%) - die längste Serie dieses Jahr: Stratasys 9 Tage (Performance: 42.63%). Tagesgewinner war am Montag Noble Corp plc mit 30,95% auf 0,06 (17% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,29%) vor Steinhoff mit 17,15% auf 0,08 (338% Vol.; 1W 25,37%) und Ibu-Tec mit 17,01% auf 34,40 (836% Vol.; 1W 40,98%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -5,62% auf 0,03 (102% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,29%), MTU Aero Engines mit -5,05% auf 194,75 (152% Vol.; 1W -7,22%), BT Group mit -4,97% auf 1,44 (0% Vol.; 1W -8,89%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Palantir (13864,88 Mio.), General Motors Company (4254,56) und Ford Motor Co. (2685,99) ....

