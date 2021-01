Der deutsche Aktienindex TecDAX bildet die Wertentwicklung von Aktien der 30 größten und meistgehandelten Technologie-Unternehmen ab. Bei der Branchengewichtung führen Technologie-Titel mit 44,2%. Es folgt der Sektor Gesundheitsversorgung mit 34,8%. Die größten Indexmitglieder sind die Aktien von Infineon mit 10,6%, SAP mit 9,5%, Deutsche Telekom mit 9,5%, Qiagen mit 8,4% und Siemens Healthineers mit 8,3%. In der letzten Woche verbuchte der TecDAX ein Plus von 3,3%. Am Dienstag notierte der deutsche ...

