Berlin (ots) - Das Highlight für Sneakerheads und Sneakersammler: Der Retailer für Designermarken bringt gemeinsam mit dem Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht einen limitierten Sneaker auf den Markt. Ausgangsmodell ist der 305 SoBe "Miami", der in auffallend neuem Design exklusiv nur bei mybudapester.com erhältlich ist. Elegantes, dunkelgrünes Velourleder kombiniert mit pinken Nähten lassen den Sneaker zu einem echten Hingucker werden. Die zweite Variante des "Familia" kommt in Pink mit abgesetzten Nähten in dunkelgrün. Die gewohnt hochwertige Verarbeitung und die markante Sohle runden das Design des 305 SoBe "Familia" perfekt ab. Wer den limitierten Sneaker für 295 Euro kaufen möchte, kann ihn ab sofort direkt online unter https://www.mybudapester.com/305sobe-familia-sneaker-jimi-blue vorbestellen.Der 305 SoBe "Familia": High-Fashion-Brand trifft auf MultitalentStylischer kann ein Jahr kaum beginnen. Am 26. Januar 2021 erscheint die erste Sneakerkollektion von Schauspieler, Sänger und Moderator Jimi Blue Ochsenknecht. Damit geht für den 29jährigen ein echter Traum in Erfüllung. "Ich hatte schon immer einen Schuhtick und den Wunsch einen eigenen Schuh zu designen", schwärmt er. Zusammen mit 305 SoBe entstand die Kollektion, die zunächst aus zwei Modellen in Pink und Dunkelgrün besteht. Inspiriert wurde sie vom legendären South Beach in Miami. "Ich liebe die Leichtigkeit und das Lebensgefühl dort. Spektakuläre Sonnenuntergänge, Multikulti, die bunten Farben im Stadtbild. Miami wird nicht umsonst die 'Magic City' genannt." So trifft zeitloses Design auf knallige Farben, die jedes Outfit aufwerten."Gute Schuhe halten ein Leben lang, wenn die Qualität stimmt. Darum werden sie in Handarbeit in Portugal genäht und nur feinstes Material verwendet", verrät er. In der Decksohle ist der Schriftzug "Familia" verewigt - seinem Tattoo nachempfunden, das die enge Verbundenheit zu seiner Familie betont. "Es gibt nichts Wichtigeres als den Zusammenhalt der Familie", betont Jimi Blue Ochsenknecht. "Nach diesem Motto handele ich schon mein ganzes Leben."Vorbestellen kann man den 305 SoBe "Familia" ab sofort exklusiv auf https://www.mybudapester.com/305sobe-familia-sneaker-jimi-blue.Über mybudapester.commybudapester.com wurde im Juli 2015 gegründet und hat sich als namhafter Retailer für Designmarken etabliert, insbesondere in den Segmenten Schuhe, Taschen und Accessoires. Das Sortiment umfasst Luxusartikel von mehr als 100 international bekannten Labels wie Alexander McQueen, Gucci, Balenciaga, Givenchy bis hin zu Santoni und Crockett & Jones.Mybudapester.com bietet mehrsprachigen Kundenservice, Ratenzahlungen sowie unkomplizierte Retouren, auch aus dem Ausland.Hinter mybudapester.com steht die Mybudapester.com GmbH.Weitere Informationen: https://www.mybudapester.com/Mybudapester.com GmbHAndreas Schläwicke übernahm vor 27 Jahren das Unternehmen Budapester Schuhe und baute es zu einem Multibrand Store aus. Seit Juli 2015 betreibt das Unternehmen auch den Onlineshop mybudapester.com, der zu einer Plattform zur Anbindung des stationären Handels weiterentwickelt wurde und in 2019 einen Jahresumsatz von 16 Millionen Euro erwirtschaften konnte. Hinter der Mybudapester.com GmbH stehen die drei Geschäftsführer und Gesellschafter Andreas Schläwicke, Tomasz Rotecki und Matthias Nebus.