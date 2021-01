Die Bank of Japan (BoJ) wird über einen Ausstieg aus der Lockerungspolitik nachdenken, wenn die Inflation sich 2% nähert, sagte der Gouverneur der Zentralbank Haruhiko Kuroda am Dienstag in einer geplanten Rede. Weitere Kommentare "Die Geldpolitik hat beim Versuch, das Inflationsziel zu erreichen, einige Grenzen." "Wir haben unser Bestes getan, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...