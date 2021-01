Hannover (www.anleihencheck.de) - Das deutlicher als erwartet eingetrübte ifo-Geschäftsklima hat die Kurse der deutschen Staatsanleihen anziehen lassen, so die Analysten der Nord LB.Die Stimmung der Manager in Deutschland habe sich im Januar stärker eingetrübt als erwartet. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 90,1 (Vormonat: 92,2) Zähler gefallen. "Die zweite Corona-Welle hat die Erholung der deutschen Wirtschaft vorläufig beendet", habe ifo-Präsident Fuest gesagt. Die aktuellen Daten würden eine weniger freundliche Stimmung in der deutschen Wirtschaft anzeigen. Der erneute Lockdown sei sicherlich ein belastender Faktor. In jedem Fall würden die aktuellen Zahlen zur Einschätzung passen, dass Q1 nicht einfach werden werde. Die Unternehmen in Deutschland würden aber offenkundig auch weiterhin auf den Erfolg der Impfkampagne setzen. ...

