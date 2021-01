Die Blue-Chip-Indizes aus Europa hatten einen holprigen Start in die Woche. Am Montag kam es zu einem starken Ausverkauf, der den DE30 um 1,6% nach unten drückte. Am Dienstag kehrte jedoch die Risikobereitschaft zurück und die wichtigsten Indizes erholten sich von den Verlusten. Der deutsche Leitindex ist heute der europäische Index mit der besten Performance. Er notiert 1,4% höher und hat ...

