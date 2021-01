Erstmals ist heute der ATX TR und nicht mehr der ATX bei uns in Vorrang. Also: Um 11:28 liegt der ATX TR mit +1.02 Prozent im Plus bei 5829 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +3.19% auf 26.025 Euro, dahinter Österreichische Post mit +2.64% auf 34.025 Euro und FACC mit +1.74% auf 11.72 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13837 (+1.41%). Hier die Hintergründe, wie es zur ATX TR Vorrangsstellung gekommen ist. Nach Jahreswechsel habe ich Christoph Boschan zu einem Talk nach dem Motto "mehr Brainstorming als Interview" in der Wiener Börse getroffen. Christian Drastil: Meintest Du das ernst?Christoph Boschan: Was? Das, was Du mir im Kurz-Interview für unseren Podcast gesagt hat, nachdem ich bemerkte, der ATX ist bald bei 3000 und antwortest ....

