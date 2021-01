Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Heute im gabb: Um 11:28 liegt der ATX TR mit +1.02 Prozent im Plus bei 5829 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +3.19% auf 26.025 Euro, dahinter Österreichische Post mit +2.64% auf 34.025 Euro und FACC mit +1.74% auf 11.72 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13837 (+1.41%). - Ab sofort ist der "ATX+", der ATX TR, in Vorrang- Aktienturnier by IRW-Press: VIG vs. Zumtobel, Post vs. FACC- Was ist Sache beim AstraZeneca-Impfstoff?- PIR-News: Top-Picks von Eduard Berger (Immofinanz, S Immo, EVN, OMV, Post, AT&S), News zu Fabasoft, Strabag, Polytec ... - Kurze: Valneva, voestalpine- Unser Robot sagt: FACC, Post, Bawag und weitere Aktien auffällig- Börsegeschichte 26.1.: Beethoven und Warimpex- Depots dad.at, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...