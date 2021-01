Der Name Clubhouse ist derzeit in aller Munde. Von dem Rummel um die neue Hype-App profitieren auch Firmen mit dem gleichen Namen. Doch die Verwechslung hat auch negative Aspekte. Gerade einmal neun Monate offiziell am Start - und schon eine Milliarde US-Dollar wert. Viel mehr muss man eigentlich nicht sagen, um den Hype um die Audio-App Clubhouse zu illustrieren. Der Clubhouse-Rummel hat auch - auf den ersten Blick - positive Auswirkungen auf mindestens zwei weitere Unternehmen, die den Namen Clubhouse tragen: Clubhouse.io und Clubhouse Media Group. Es gibt in beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...