Das vergangene Jahr war in vielerlei Hinsicht anders als alle anderen. Aber die Innovation und der Ehrgeiz, der die Expansion der Photovoltaik- und Energiespeicher-Industrie vorantreibt, ist gleich geblieben. In sieben Kategorien demonstrieren die Preisträger des pv magazine Award für 2020 ein hohes Maß an technischer Expertise, Kreativität, Massenproduktionsfähigkeiten und echtem Markteinfluss. Dies sind die Gewinner....von pv magazine International Die Preisträger des pv magazine Awards des Jahres 2020 kommen von Unternehmen aus China, Europa, Israel und Australien - ein Beweis dafür, dass Innovation ...

