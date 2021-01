Neckarsulm (ots) - Der Lebensmittelhändler Kaufland ist vom Top Employers Institute erneut als Top Arbeitgeber in Deutschland und Europa ausgezeichnet worden. Erstmalig nahmen alle acht Länder, in denen Kaufland vertreten ist, am Auswahlprogramm teil und erhielten das Siegel, das dem Unternehmen herausragende Arbeitgeberqualitäten bescheinigt. Kaufland Deutschland erhält die Auszeichnung bereits zum dritten Mal in Folge. Die Verleihung findet am 28. Januar aufgrund der aktuellen Corona-Lage online statt.Um diese Auszeichnung zu erhalten, müssen Arbeitgeber unter anderem in den Bereichen Talentstrategie und -akquisition, Training und Entwicklung, Führungskräfteentwicklung, Karriereplanung sowie Benefits und Unternehmenskultur überzeugen."Mit über 132.000 Mitarbeitern in Europa sind wir ein verlässlicher und attraktiver Arbeitgeber. Die europaweite Auszeichnung zum Top Employer unterstreicht das", sagt Angela Stoffers, Bereichsvorstand Personal. "Diese unabhängige Überprüfung und Zertifizierung unserer Personalarbeit bestätigt und motiviert uns, uns auf dieser Basis stetig weiterzuentwickeln.""Das Jahr 2020 wird als eines der herausforderndsten in die Geschichte des Business eingehen. Vor diesem Hintergrund kann Kaufland ganz besonders stolz auf die diesjährige Auszeichnung zum Top Employer 2021 sein. Denn sie bezeugt eindrucksvoll, dass das Wohl der Mitarbeiter ganz nach vorne gestellt wird", sagt David Plink, CEO des Top Employers Institutes.Kaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit über 1.300 Märkten und über 132.000 Mitarbeitern in acht Ländern. Ob in Deutschland, Polen, Tschechien, Rumänien, der Slowakei, Bulgarien, Kroatien oder der Republik Moldau, überall steht Kaufland für niedrige Preise, relevante Auswahl, überzeugende Qualität und einen einfachen Einkauf.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse (http://www.kaufland.de/presse).Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Alisa Götzinger, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-921487, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/4822093