Für Schub sorgen starke vorläufige Zahlen des Konkurrenten LANXESS zum vierten Quartal, die der deutsche Chemiekonzern kurz davor veröffentlichte.Clariant notieren gegen 13.40 Uhr um 1,7 Prozent im Plus auf 19,21 Franken. Der Gesamtmarkt legt derweil gemessen am SPI um 0,9 Prozent zu.LANXESS kündigte am Dienstag an, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...