Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Corona-Pandemie hat die Märkte zwar zwischenzeitlich verschreckt, aber der Markt zeigte sich mehr als robust und der DAX markierte Anfang des Jahres neue Rekordstände. Sieht man dennoch eine gewisse Nervosität an der Börse? Marktkenner Metin Simsek, UBS, nimmt das "Angstbarometer" VDAX New unter die Lupe und was diese Größe über die Marktverfassung aussagt. Was Anleger mit diesem Wissen anfangen können, mehr dazu in der vollständigen Sendung.