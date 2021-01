In der letzten charttechnischen Besprechung vom 20. Januar 2021: "Microsoft: Aktie nimmt wieder Anlauf" wurde auf die Ausbildung eines symmetrischen Dreiecks als Trendfortsetzungsmuster in der seit Mitte März laufenden Rallye hingewiesen. In dieser Woche gelang es schließlich über die entscheidende Triggermarke von 227,00 US-Dollar zuzulegen, damit wird eine positive Auflösung des symmetrischen Dreiecks mit einem entsprechenden mittelfristigen Kaufsignal erwartet.

Wochenschlusskurs wünschenswert

Für die endgültige Bestätigung wäre an dieser Stelle noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 227,00 US-Dollar wünschenswert, aber schon ...

