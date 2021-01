Der DAX startet freundlich in den Dienstagvormittag. Der deutsche Leitindex legt um 1,5% zu und notiert bei 13.850 Punkten. Weitere Impulse werden heute aus den USA erwartet, wo Janet Yellen als neue Finanzministerin bestätigt wurde und die Quartalszahlen einiger Wall Street-Riesen anstehen: So legen im Tagesverlauf unter anderem Microsoft, Visa und Johnson & Johnson ihre Quartalszahlen vor. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Nokia (WKN 870737) Am meisten gehandelt auf dem Stuttgarter ...

