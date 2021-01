Das Hochvolt-Batteriesystem soll in Deutschland und allen europäischen Ländern ab sofort verfügbar sein. Die nutzbare Speicherkapazität variiert zwischen 10 und 15 Kilowattstunden.Axitec bietet ab sofort den Lithium-Hochvolt-Heimspeicher "AXIstorage Li SH" in Deutschland sowie allen europäischen Ländern an. Er sei einfach zu installieren und flexibel erweiterbar, hieß es am Dienstag von dem Modul- und Speicherhersteller. Er lasse sich individuell auf den Strombedarf der Haushalte mit Photovoltaik-Dachanlagen anpassen. In das Gehäuse des "AXIstorage Li SH" passen dem Anbieter zufolge 4 bis 6 Batteriemodule. ...

