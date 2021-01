TORONTO, KANADA, 26. JANUAR 2021 - NEW WAVE HOLDINGS CORP. (das "Unternehmen" oder "New Wave") (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK:TRMNF), ein Investment-Emittent, der Kapital und Unterstützungsleistungen anbietet, gibt bekannt, dass sich seine Tochterfirma N2 Logics an die Spítze der E-Commerce-Plattform "Way of Will" stellen wird.

Die Plattform ist für ihre Gesundheits- und Wellness-Produkte mit nutrazeutischen, natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffen bekannt und beliebt. WAY OF WILL gibt mit Freuden die neue Zusammenarbeit mit N2 Logics bekannt und geht davon aus, den E-Commerce-Umsatz in den Jahren 2021 und 2022 aggressiv steigern zu können. Way of Will traf diese Entscheidung im Vertrauen auf das Team und die Erfolgsbilanz von N2 Logic, die sich durch ein Wachstum mit einer jährlichen Umsatzsteigerung von mehr als 300% auszeichnet.

Die folgenden Wachstumsstrategien wird N2 Logics anwenden, um die Partnerschaft zum Erfolg zu führen:

- UX-Strategie für eine höhere Effizienz der Website und Umsatzzuwachs

- Optimierung der Website-Leistung (Geschwindigkeit) durch eine Revision der aktuellen Website mit bedarfsgerechten Verbesserungen

- Implementierung einer SEO-Strategie zur Steigerung des organischen Umsatzwachstums

- Überarbeiten des Instagram-Accounts von Way of Will, um die Follower- und Engagement-Rate zu erhöhen

- Einrichten automatisierter E-Mails für das Drip-Marketing, um die Verkäufe durch mehr Effizienz anzukurbeln

- Implementierung innovativer Technologien für die digitale Werbung

- Eine eingehende und durch Datenanalysen gestützte Marktforschung, um "Leerstellen" aufzuspüren, damit Way of Will sein Potenzial voll ausschöpfen kann

- Neue Strategien für erfolgreiche Produktlancierungen

Der E-Commerce-Bereich bietet Way of Will noch so viele Möglichkeiten, dass wir bisher nur die Spitze des Eisbergs zu Gesicht bekommen haben. Auf lange Frist gesehen nehmen wir die Führung des Marktes für alternative Heilmethoden und Wellness ins Visier. Das E-Commerce ist einer der wichtigsten Vertriebskanäle, auf deren Ausbau wir uns konzentrieren wollen. Wir sind sehr froh über diese Zusammenarbeit und fest überzeugt, dass wir mit dem Team von N2 Logics die nächste Stufe erklimmen werden", sagt Willie Tsang, Gründer und CEO von Way of Will.

N2 Logics setzt vor allem auf erstklassige Strategien und digitale Optimierung, um Renditen zu erwirtschaften. "Das Team von N2 Logics kann mit verschiedenen bahnbrechenden Konzepten für Online-Zuwachs und digitales Marketing aufwarten, die nachweislich ein exponentielles Wachstum aufweisen. Mit dem Ansatz und der Fachkenntnis von N2 Logics erlebten Unternehmen in weniger als zwei Jahren eine mehr als dutzendfache Steigerung ihrer Verkäufe im E-Commerce-Geschäft", sagt der CEO von New Wave Daniel Fox.

"Mit ‚Web-Design'-Paketen und ‚SEO'-Paketen kann man sein Geschäft kaum voranbringen. Dadurch wird das digitale Potenzial eines Unternehmens sogar eher ausgebremst. Der Online-Umsatz wächst bereits stetig um ungefähr 18% pro Jahr. Eine E-Commerce-Wachstumsrate sollte jedoch bei einer exponentiellen Rate von 100% - 200% oder mehr liegen. Hier kommen wir ins Spiel. Wir wollen Unternehmen wie Way of Will, die großes Potenzial zeigen, helfen, ihre Online-Möglichkeiten vollends auszuschöpfen. Wir sind ein "Full-MarTech-Stack", ein maßgeschneidertes Plug-in-Team für digitales Wachstum. Wir entwickeln Wachstum und Innovation aus Ihrem Unternehmen heraus, ohne Pakete von außen und ohne Single-Channel-Services", betont Joshua Neilly, CEO von N2 Logics.

Die Zusammenarbeit von Way of Will und N2 Logics beginnt ab sofort, und erste Umsatzsteigerungen werden in den ersten drei Monaten erwartet.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf den wachstumsstarken Nutrazeutika- und Psychedelikasektor sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die Gesundheit und Wellness konzentriert. Die Tochtergesellschaften von New Wave zählen zu ihrem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen auch verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und setzt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen ein.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können unter http://newwavecorp.com mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Daniel Fox

Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

mailto:dan@newwavecorp.com

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen zu WAY OF WILL INC. wurden von WAY OF WILL INC. und/oder von dessen Agenten bereitgestellt. Das Unternehmen hat diese Informationen nicht von unabhängiger Seite prüfen lassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit solcher Informationen.

Die CSE hat sich in keiner Weise zu den Vorteilen der Akquisition geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die CSE noch ihr Marktregulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltende behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Abschluss der Übernahme, der Ausweitung des Betriebs, der Größe und Qualität zukünftiger Turniere und Prognosen hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. "davon ausgehen", "planen", "schätzen", "erwarten", "möglicherweise", "werden", "beabsichtigen", "sollten" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55319Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55319&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64913V1031Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA64913V1031