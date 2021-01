Das Unternehmen kündigt außerdem die Einführung des Allurion Assurance Plus Warranty-Programms an

Allurion Technologies ist Vorreiter bei der Entwicklung innovativer, skalierbarer und zuverlässiger Maßnahmen zur Gewichtsabnahme. Das Unternehmen gab heute einen wichtigen Meilenstein für sein AllurionTM Weight Loss Program bekannt: die Einführung eines neuen digitalen Gesundheitsangebots mit Allurion TM Health Tracker Smartwatch, der Allurion Connected Scale, der Allurion Mobile App und dem Allurion TM Clinic Dashboard, dem ersten einer Reihe neuer Anbieterdienste, die Teil der Allurion TM Virtual Care Suite sind.

Allurion Connected Scale und Health Tracker messen alle Aspekte der Körperzusammensetzung, einschließlich Gewicht, Körperfett und Muskelmasse, sowie Aktivitätsdaten wie Schritte, Bewegung und Schlaf. Diese Messungen lassen sich mühelos mit der mobilen Allurion-App synchronisieren, die die Daten grafisch aufbereitet und analysiert, dem Benutzer Einblicke in Echtzeit bietet und den Austausch mit seinem Dienstleister und Pflegeteam ermöglicht.

Das Allurion Clinic Dashboard hilft Dienstleistern, ihre aggregierten Patientenergebnisse zu verstehen und auf Echtzeit-Einsichten zuzugreifen, um die Versorgung anzupassen, was letztendlich zu optimierten Ergebnissen führt. Das Allurion Clinic Dashboard ist eine schlüsselfertige Lösung, die es Dienstleistern ermöglicht, eine Vielzahl von Metriken auf Klinikebene wie z. B. Gewichtsverlust und Patientenbindung über einen längeren Zeitraum zu verfolgen und ihre Leistung mit anderen Kliniken weltweit zu vergleichen.

Weitere Funktionen der Allurion Virtual Care Suite werden im Laufe des Jahres 2021 veröffentlicht. Sie erleichtern Dienstleistern die Überwachung, Kommunikation und Pflege mit einer Reihe von Tools, darunter Telemedizin und KI-gestützte Anleitung zur Gewichtsreduktion. Diese Suite, die allen Dienstleistern bei Nutzung des Allurion-Programms zur Verfügung steht, ermöglicht eine nahtlose kontinuierliche Betreuung und führt zu einer deutlich höheren Patientenzufriedenheit.

"Die Allurion Virtual Care Suite ist so konzipiert, dass sie Hand in Hand mit dem Elipse Balloon sowie unserem Ernährungs- und Verhaltensänderungsprogramm arbeitet, um den Verbrauchern lebensverändernde Ergebnisse und unseren Dienstleistern Daten und Erkenntnisse in Echtzeit zu liefern", so Shantanu Gaur, M.D., Mitbegründer und Chief Executive Officer von Allurion. "Unser digitales Gesundheitsangebot schafft ein Ökosystem für Verbraucher und Dienstleister, das nicht nur die kurzfristigen Ergebnisse verbessert, sondern auch das Gewichtsmanagement über die gesamte Lebensdauer hinweg erleichtert."

Als weitere Demonstration des Engagements von Allurion für Kundenzufriedenheit und erstklassige Ergebnisse gibt das Unternehmen heute außerdem die Einführung des Allurion Assurance Plus Warranty-Programms bekannt. Allurion-Patienten auf der ganzen Welt werden jetzt automatisch und kostenlos in das neue Garantieprogramm von Allurion aufgenommen. Das Allurion Assurance Plus Warranty-Programm gibt Patienten die Gewissheit, dass qualifizierte, seltene Ereignisse im Zusammenhang mit dem Elipse Balloon abgedeckt sind und eine finanzielle Unterstützung bei den Kosten möglich ist.

"Allurion ist bestrebt, seinen Patienten eine erstklassige Erfahrung zu bieten, und ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität", erklärte Ram Chuttani, M.D., Chief Medical Officer von Allurion. "Wir freuen uns, die Allurion Assurance Plus Warranty einzuführen, um unseren Patienten noch mehr Komfort und Vertrauen auf ihrem Weg zur Gewichtsreduktion zu bieten."

Über Allurion Technologies

Allurion Technologies hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen dabei zu unterstützen, mithilfe innovativer, skalierbarer, vertrauenswürdiger Produkte zur Gewichtsabnahme ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens, das Allurion-Programm, ist ein Rundum-Programm mit dem Elipse-Ballon, dem weltweit ersten und einzigen schluckbaren, prozesslosen Magenballon zur Gewichtsabnahme, dem Ernährungs- und Verhaltensänderungsprogramm Allurion Honeymoon von Hungerund der Allurion Virtual Care Suite einschließlich der Allurion Connected Scale, der Smartwatch Allurion Health Tracker, der Allurion Mobile App, des Allurion Clinic Dashboard und des Allurion Insights Portal. Weitere Informationen über Allurion finden Sie online unter www.allurion.com. Allurion und Elipse sind Marken von Allurion Technologies, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern der Welt.

