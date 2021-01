Insgesamt sind 42 Unternehmen an dem Vorhaben beteiligt, darunter 11 aus Deutschland. Die Bundesregierung übernimmt die Koordination. Dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge sind mindestens 3 Milliarden Euro an Förderung für den Aufbau der Batteriezell-Wertschöpfungskette vorgesehen, an der sich unter anderem BMW, Manz, Northvolt und Tesla beteiligen.Die EU-Kommission hat am Dienstag grünes Licht für ein IPCEI für die Batteriezellfertigung gegeben. Dieses wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse - kurz IPCEI - ist als "European Battery Innovation"- Vorhaben von Deutschland, Belgien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...